Fire Balls 3D, mobil platformda her oyunu patlayan popüler geliştirici Voodoo’nun yeni oyunu. iOS’un ardından Android platformuna çıkış yapan iAteş Topları adlı oyunda top silahıyla kuleleri yıkma mücadelesi veriyorsunuz. Gittikçe zorlaşan oyunda kuleleri yıkarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Zaman öldürmelik hızlı bir mobil oyun arıyorsanız tavsiye ederim.

İnternetsiz de oynanabilir olması ve tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz vakit geçirmelik bir mobil oyun Fire Balls 3D. Oyunda ilerlemek için yapmanız gereken şey; top silahıyla birkaç metre ötenizdeki kuleye ateş etmek. Kuleyi darmadağın olana dek durmuyorsunuz. Kuleyle aranızda duran nesneler kuleyi kolayca yıkmanızın önüne geçiyor. Atışınızı yapmadan önce bu nesnelerin hareketlerini çok iyi izlemelisiniz. Aksi halde kule yıkılmadan topunuz bitecektir.