Hassas içerikli dosyalarınızı Firefox Send uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden gönderebilirsiniz.

Mozilla tarafından geliştirilen Firefox Send uygulaması, otomatik sona eren bağlantı ve uçtan uca şifreleme ile dosya gönderme nize olanak sağlıyor. Paylaşacağınız dosyaların gizli kalmasını istediğinizde kullanabileceğiniz bu servis ile 1 GB’a kadar dosya paylaşabiliyor, Firefox hesabı oluşturarak 2.5 GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz.