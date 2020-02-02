Firefox Send uygulamasında, dosyalarınızı uçtan uca şifrelenmiş bağlantı ile güvenli bir şekilde gönderebilirsiniz.
Hassas içerikli dosyalarınızı Firefox Send uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden gönderebilirsiniz.
Mozilla tarafından geliştirilen Firefox Send uygulaması, otomatik sona eren bağlantı ve uçtan uca şifreleme ile dosya göndermenize olanak sağlıyor. Paylaşacağınız dosyaların gizli kalmasını istediğinizde kullanabileceğiniz bu servis ile 1 GB’a kadar dosya paylaşabiliyor, Firefox hesabı oluşturarak 2.5 GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz.
Dosya seçimini yaptıktan sonra indirme sınırı veya gün sınırı koyabileceğiniz Firefox Send uygulamasında, parola koruması da ekleyebiliyorsunuz. Böylece dosyanız, belirlediğiniz indirme sayısına ulaştığında ya da süresi bittiğinde otomatik olarak kendini yok ediyor ve bilgileriniz güvende kalıyor. Siz de kötü niyetli kişilerin eline geçmesini istemediğiniz belge, doküman, fotoğraf, video vb. içeriklerinizi tanıdıklarınızla güvenli bir şekilde paylaşmak istiyorsanız Firefox Send uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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