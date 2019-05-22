Firework, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir video izleme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Story tarzı kısa videolar izleyerek boş zamanlarınızı geçirebileceğiniz bir uygulama olan Firework, her türden ve tarzdan videolara erişim sağlamanızı sağlıyor. Beğendiğiniz videolara göre de kişiselleşen uygulamada sizinle alakalı videolara erişim sağlayabiliyorsunuz. Beğendiğiniz videoları da kaydedebleceğiniz uygulamada hoş bidr deneyim yaşayabiliyorsunuz. Siz de kendi videolarınızı yükleyebileceğiniz uygulamada tamamen özgür olabiliyorsunuz. Kolay kullanımıyla da dikkat çeken Firework, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Bu tarz uygulamaları seviyorsanız beğenerek kullanabileceğiniz bir uygulama.

Firework uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.