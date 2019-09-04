Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Fisher Dash ile birbirinden farklı balık türlerini avlamaya çalışacağız.

En iyi balıkçı olmaya çalışacağımız oyunda bir kedi olarak oltamız ile denizlerde balıklar avlamaya çalışacağız. Oldukça renkli ve eğlenceli içeriklere sahip olan bu oyunda balık avladıkça seviyemiz artacak ve yeni ekipmanlar kullanmaya başlayabileceğiz.

Farklı tekne, olta türlerinin yer aldığı yapımda becerilerimizi yükseltebilecek, yeni içerikleri de deneyimleyebileceğiz. Farklı temaların ve mekanların yer aldığı başarılı simülasyon oyununda ne kadar büyük balık tutabilirsek o kadar yeteneğimizi de geliştirebileceğiz.

Aksiyondan uzak eğlenceli bir oynanışa sahip olan yapım Android platformu için Google Play üzerinden indirilebiliyor. Oyun şuan 1000’den fazla kitleye hitap ediyor.

İyi oyunlar dileriz.