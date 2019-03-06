Fisherman olarak adlandırılan bu nihai balık avcılığının vahşi dünyasına hoş geldiniz! Sen olta ustası olacaksın ve yemler yardımıyla balıkları tutacaksın. Eğlenmek için mi balık tutacaksın yoksa spor olarak mı bunu yapacaksın?

Balık tutma beceri ile ilgili değildir, hızlı reflekslerle veya cilalı teknikle ilgili değildir. Balık tutmak, zamanınızı ayırmak, rahatlamak, nadir ve egzotik balıkları yakalamak ve kuluçkalamakla ve yavaş yavaş yeni bir yere doğru ilerlemekle ilgilidir. Yeni balıklar bulun, daha iyi teçhizat alın, yeni görünümler deneyin ve hiç kimsenin görmediği neredeyse efsanevi balıkların aranması için yeni alanlara giriş yapın.

Olabildiğince hızlı balık avlayın: Canavarları kaçırın. Mürettebat ve balıkçılık eşyalarını toplayın, arkadaşlarınızı yenin ve en iyi balıkçı olun. 13 karakterin her biri ile eğlenceyi açığa çıkarın ve garaj parçalarını bularak özel eşyalar üretmeyi ihmal etmeyin.