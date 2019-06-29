Yaşlı bir balıkçı karakterini yöneterek okyanusa açılabileceğiniz ve farklı balık türlerini avlayabilmek için çeşitli düzenekler geliştirebileceğiniz Fishing Adventure, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, tekneye atlayarak okyanusa açılmak ve farklı yöntemler kullanarak balı avlamaktır. Mızrak, olta ve ağ gibi çeşitli av yöntemlerinden faydalanarak balı çiftliğiniz için ihtiyacınız olan farklı türdeki balıkları tutabilirsiniz. Ayrıca tuttuğunuz balıkları inceleyebilir ve özelliklerini araştırabilirsiniz. Yakaladığınız balıkları çiftliğinizde besleyerek büyütebilir ve altın üretimi yapabilirsiniz.

Oyunda birbirinden güzel yüzlerce balık çeşidi ve balıkları avlamak için kullanacağınız birçok farklı yöntem yer almaktadır. Mızrak atarak ya da farklı düzenekler kullanarak balıkları avlamalı ve olabildiğince fazla altın üretmelisiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Fishing Adventure, 500 binden fazla oyun severin vazgeçilmezi olan kaliteli bir yapımdır.