Mobil oyunculara gerçekçi bir balık tutma simülasyonu sunmayı hedefleyen Nexelon Inc yeni oyunu olan Fishing Life’ı yayınladı.

Hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Fishing Life, mobil spor oyunları arasında yer alıyor. Güzel ve huzurlu bir balık tutma oyunu olan Fishing Life ile oyuncular balık tutma konusundaki yeteneklerini sergileyebilecekler. Gece gündüz döngüsünün yer aldığı yapımda oyuncular basit kontroller eşliğinde farklı sularda farklı balık türleri yakalayabilecekler. Gerçekçi ses efektleri ile oyunculara dalga seslerini de sunan yapım gerçekçi yapısı ile enfes bir balık tutma deneyimi sunuyor.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip iki farklı mobil platformda oynanabilen Fishing Life’da yakaladığımız balıkları akvaryuma koymaya çalışacak, tekne ile farklı sulara doğru yolculuklar yapacağız.