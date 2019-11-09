Farklı avlana yöntemlerini deneyerek birbirinden güzel yüzlerce balığı yakalayabileceğiniz ve kendi akvaryumunuzu oluşturabileceğiniz FishIsland: Fishing Paradise, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve kolay kontrolleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, çeşitli av yöntemlerinden faydalanarak farklı balıklar avlamak ve görevleri tamamlayarak yeni balık türlerinin kilidini açmaktır. Karakterinizi ve avda kullanacağınız malzemeleri seçerek oyuna başlayabilir ve maksimum sayıda balık tutmak için mücadele verebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu av bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda balıkları avlarken kullanabileceğiniz mızrak, olta, kanca, ağ, kuş, silah ve daha onlarca farklı malzeme yer almaktadır. Ayrıca farklı özelliklere sahip birçok avcı karakteri bulunmaktadır. Dilediğiniz karakteri ve av malzemesini seçerek balıkları yakalayabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Spor oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan FishIsland: Fishing Paradise, 500 binden fazla oyuncunun beğenisini kazanmış kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.