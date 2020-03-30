Fitify, kilo vermek, yağ yakmak, kas yapmak/güç kazanmak için eksiksiz bir antrenman uygulaması. Evde ekipmanlı-ekipmansız yapılabilen 850’den fazla egzersizi videolu olarak sunuyor. 5 milyonu aşkın kişinin kullandığı fitness uygulaması Fitify sayesinde günlük antrenmanlarınız her zaman yeni, eğlenceli ve verimli olacak!

Hem ekipmansız hem de de ekipmanlı (direnç bandı, kettlebell, TRX, jimnastik topu, sağlık topu, bosu, dambıl, halter, köpük rulo, barfiks demiri vs.) her yerde yapabileceğiniz yüzlerce egzersiz videosunu izleyerek hedefinize ulaşın. Seviyeniz, hedefiniz ve zamanınıza uygun özel eğitim planları alın. 20’den fazla önceden hazırlanmış antrenman arasından vücut bölgesi, eğitim türü ve süresine göre istediğinizi seçin. 15’den fazla önceden hazırlanmış dinlenme seansı (esneme, yoga, masaj rulosu dersleri) arasından seçin yapın. HD kalitede egzersiz videolarını cihazınıza indirerek internetin olmadığı yerlerde de antrenmanınızı sürdürün.

Fitify, antrenman ve dinleme seanslarıyla dolu haftalık eğitim planları sunar. Antrenmanları 15 - 25 dakika içinde tamamlayabilirsiniz. Geçmiş, ilerleyişinizi görmenizi sağlar, hedefinize ne kadar yaklaştığınızı görüp motive olursunuz.