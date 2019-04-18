Mobil platformlar arasında yer alan Five Heroes: The King's War ile aksiyon dolu rol savaşlarına katılacağız. Android ve İOS platformunda rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olaran indirilip oynanabilen yapımda basit arayüzlerin yanı sıra basit içerikler yer alıyor. Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edeceğimiz yapımda birbirinden farklı savaşlara dahil olacağız.

Benzersiz kahramanların yer aldığı yapımda oyuncular görevleri başararak seviyeleri tamamlamaya ve daha güçlü bir karakter olmak için ter dökecekler. İki farklı mobil platformlarda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan yapımda bir ordu toplayacak, yeni bir kahraman geliştirecek ve engin toprakları keşfederek düşmanları temizlemeye çalışacağız.

Google Play’de 4.3 gibi bir incelemeye sahip olan Five Heroes: The King's War 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.