Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Flight mobil oyunu, kağıttan bir uçakla neler yapabileceğinizi sizlere kanıtlayan heyecan dolu bir aksiyon oyunudur.

Flight mobil oyunu yenilenmiş versiyonuyla geri döndü. Kağıttan bir uçakla eşsiz bir maceraya atılacaksınız. Oyunda kağıttan bir uçağı kendinize göre renklendirebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca oyunda ilerledikçe de yeni özelliklerle uçağınızı donatabilirsiniz. Oyundaki amacınız ise yakıtınız bitesiye kadar gidilebilecek en uzak noktaya kadar uçmak. Yıldızları topladıkça hızlanacak ve skorunuzu artıracaksınız. Daha sonra bu skorlar yeni özellikleri almak için lazım olacak.

Flight mobil oyununda dilediğiniz bir ülkede uçma şansınız da bulunuyor. 2 boyutlu hoş bir platform üzerinde uçağınızı uçurun ve bu heyecan dolu maceraya katılın. Flight mobil oyunu Google Play Store’da ücretsiz. Hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz.