Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve oldukça başarılı grafikler çizmeye devam eden Flip Runner ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. Hem Android hem de İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

MotionVolt Games Ltd imzası ile geliştirilen ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan mobil oyunda engellere takılmadan akrobatik hareketler yapacak ve ödüller kazanacağız. Oyun içerisinde ne kadar tehlikeli ve yapılması zor hareket yaparsak o kadar yüksek ödüller kazanacağız.

Rengarenk yapısı ile oyunculara heyecanlı dakikalar sunacak olan yapımda orjinal fizik tabanlı bir yapı yer alacak. Farklı türde karakterlerin de yer alacağı yapımda zengin içerikler eşliğinde benzersiz seviyeleri tamamlamaya çalışacağız.