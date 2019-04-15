Flippy Pancake, pankek ve birbirinden lezzetli yemekler pişirip servis ettiğiniz beceri odaklı bir mobil oyun. Animasyonların ön planda olduğu süper eğlenceli yemek pişirme ve servis oyununda restorana gelen müşterileri en iyi şekilde ağırlamanız isteniyor. İnternetsiz oynama seçeneği sunması ve tek parmakla rahatça oynanabilir olmasıyla her yerde zaman geçirmek için birebir. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Oyunda şov yapmayı seven bir şefin yerine geçiyorsunuz. Pankeki pişirme şekliniz de sunumunuz da farklı. Tavadan tavaya zıplatarak pişiriyor, sonunda da müşterinin direk ağzına fırlatıyorsunuz. Pankeklerinizi tatmak için birbiriyle yarışa giren müşterilerin iyi ayrılması için pişirme ve sunum aşamasını mükemmel şekilde tamamlamanız gerekiyor. Diğer zaman yönetimi oyunlarından farklı olarak oyun sonsuz yapıda. Tamamlamanız gereken görevler yok. Eliniz ayağınıza dolanmadan keyifle yemeğinizi pişirip sunuyorsunuz. Bu arada sadece pankek yapmıyorsunuz. Sandviç, et, waffle, yumurta, donut, pizza ve daha birçok yiyecek var menünüzde.