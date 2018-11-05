Flippy Skate, Ketchapp’ın basit ancak çekici görselleri ve oynanışıyla öne çıkan kaykay oyunu. İki boyutlu kaykay oyununda zorluk seviyesi gittikçe yükseliyor. Gerçekçi kaykay oyunlarından hem daha zor ve bağımlılık yapan oynanış sunuyor hem de tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz bir oyun. İnternet bağlantısı da gerektirmiyor!

İnternetsiz oynama seçeneğiyle gelen kaykay oyunu Flippy Skate, yan bakış kamera açısından oynanış veriyor. Platformdan düşmeden mümkün olduğunca ileri noktaya kaymaya çalışıyorsunuz. Kendiliğinden kayan kaykayı kontrol altına almak için ufak dokunuşlar yapıyorsunuz. Tam çapraz açıda dokunuşu yapamazsanız düşüyor, sil baştan başlıyorsunuz. Tepetaklak olmadan geçtiğiniz her platform 2 puan kazandırırken, elmaslar ekstra kazandırıyor; lakin onları toplamak zor.

Flippy Skate Özellikleri: