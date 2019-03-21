Flirt City ile mobil cihazımızda TV yıldızı olmaya çalışacağız.

Candy Grill imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Flirt City, ile gerçekçi bir dünya bizleri bekliyor olacak. TV yıldızı olmaya çalışacağımız oyunda flörtleşebilecek, tarz giyinebilecek ve TV showlarına katılabileceğiz.

Rengarenk bir dünyaya ve zengin bir içeriğe sahip olan yapımda diğer oyunculara karşı yarışacak ve en iyi olduğunu kanıtlayacağız. Birbirinden farklı görevleri yerine getirmeye çalışacağımız oyunda güzel hediyelerin de sahibi olmaya çalışacağız. Kaliteli görsellere sahip olan ve kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Flirt City mobil platformda rol oyunları arasında yer alıyor.

Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım iki farklı mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.