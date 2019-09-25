Flo Period & Ovulation Tracker

Flo Adet Takipçisi tamamen ücretsizdir, kadının adet döngüsü ve hamilelik sürecini izlemesi için akıllı ve basit bir yoldur. Flo, adet (regl), yumurtlama günü ve doğurganlık dönemlerinin doğru ve güvenilir şekilde tahminini yapan bir adet takipçisi, yumurtlama hesaplayıcısı ve hamilelik hesaplayıcısıdır.

Regl takvimi yapay zeka (AI) ile öğrenme yöntemini kullanan kadınlara yönelik ilk adet dönemi uygulamasıdır. Düzensiz adet görenler de dahil olmak üzere tüm kadınlar bu sağlık takip uygulamasını güvenle kullanabilirler. Adet günlerinizi kullanışlı bir takvime kaydederek, adet döngüsü anımsatıcılarını planlayarak, ruh hali ve psikolojik belirtilerinizi kaydederek, bitiş tarihi hesaplayıcısını kullanarak, hamilelik takviminizi izleyerek sağlığınızın tüm kontrolünü elinize alın.

En son ne zaman regl olduğunuzu mu merak ediyorsunuz? Regl olacağınız bir sonraki tarihi mi bilmek istiyorsunuz? Flo adet takvimi ile regl döngünüzün takibi çok kolay.