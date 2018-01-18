Fluffy Fall, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunu olarak dikkat çekiyor. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda engellere çarpmadan ilerlemeye çalışıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Sevimli karakterlerin ve renkli grafiklerin yer aldığı bir mobil oyun olan Fluffy Fall, tek parmağınızla oynayabileceğiniz bir sonsuz koşu oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu seviyelerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda 3 boyutlu atmosferiyle de dikkat çekiyor. Oyunda 60'dan fazla pofuduk karakteri kontrol edebiliyorsunuz. Karakterinize zarar verebilecek engellerden kaçınmanız gereken oyunda hızlı ve keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Tuzaklı yollar arasında mücadele ettiğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer macera oyunlarını seviyorsanız Fluffy Fall tam size göre. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz Fluffy Fall oyununu mutlaka denemelisiniz.

Fluffy Fall oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.