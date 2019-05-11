Sevimli hayvan karakterlerini yöneterek zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz Fluffy Jump, hareketli blokların üstünde zıplayarak olabildiğince yükseğe çıkmak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı hayvan figürlerini yöneterek sağa ve sola hareket eden taş blokların üstünde zıplayarak yukarı doğru yol almak ve altın toplayarak farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Oyunun kontrolü oldukça kolaydır. Sadece tek parmağınızı kullanarak karakterinizi zıplatmak için ekrana dokunmanız yeterlidir. Blokların ortaya gelmesini beklemeli ve zamanlama hatası yapmadan üstlerine doğru zıplamalısınız. Eğer erken ya da geç atlarsanız aşağı düşer ve parkura yeniden başlamak zorunda kalırsınız.

Oyunda birbirinden zor onlarca parkur ve birçok farklı arka plan teması yer almaktadır. Karakterinizi seçerek parkurda yarışmaya başlayabilir ve toplayabildiğiniz kadar altın toplayarak zirveye ulaşabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Fluffy Jump, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.