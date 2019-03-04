Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Food Evolution-Clicker Game, klasik oyun kategorisinde bulunan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, farklı gıdaları birleştirerek onları mutasyona uğratmak ve altın biriktirmektir. Hamburgerlere evrim geçirterek farklı bir görünüm kazanmalarını sağlamanız gerekmektedir. Bu sayede hızla para kazanabilir ve diğer bölümlere ulaşabilirsiniz.

Oyun içerisinde reklamlara yer verilmemiştir. Böylece oyuna ara vermeden oynayabilirsiniz. Oyun hem çevrimiçi, hem de çevrimdışı oynanabilmektedir. Oyunda onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Size verilen görevleri yerine getirerek, yeterli miktarda para biriktirebilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sıra dışı evrim ve mutasyonların sahne aldığı bu oyun ile eğlenceli anlar sizleri bekliyor.

Hiçbir ücret ödemeden ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Food Evolution-Clicker Game, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.