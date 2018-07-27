Food Fantasy, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Dünyaca ünlü tarifleri bir araya getirip harika bir işletme açabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil RPG deneyimi olan Food Fantasy, daha önce görmediğiniz bir kurguyla karşımıza çıkıyor. Yemeklere kelimenin tam anlamıyla can verebileceğiniz oyunda dünyanın dört bir yanındaki eşsiz tarifleri toplayarak harika yemekler pişirebiliyorsunuz. Müşterilerinizi daima mutlu etmeniz gereken oyunda kendi restoranınızı da işletebiliyorsunuz. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de dikkat çeken Food Fantasy mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Farklı kombinasyonlar yaparak yeni şeyler de bulabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Yeteneklerinizi sergiyebileceğiniz oyunda aynı zamanda düşmanlarla da mücadele etmeniz gerekiyor. Keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce tarif için Food Fantasy'ı mutlaka indirmelisiniz.

Food Fantasy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.