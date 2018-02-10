Foolball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gladyatör savaşlarının yer aldığı oyunda arkadaşlarınızla mücadele ediyor ve becerilerinizi ortaya koyuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak dikkat çeken Foolball, mutlaka oynamanız gereken oyunlardan bir tanesidir. Arkadaşlarınızla kıyasıya mücadele edebileceğiniz bir mobil oyun olan Foolball ile gladyatör savaşlarına dahil oluyorsunuz. Farklı aşamaların da yer aldığı oyunda yeteneklerinizi sonuna kadar sınamanız gerekiyor. Global çapta düşmanlarla da mücadele edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli bir şekilde oynamanız gereken oyunda keyifli dakikalar da geçirebiliyorsunuz. 20'den fazla karakterin yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşarak farklı karakterlerin kilitlerini de açabiliyorsunuz. Yerel çok oyuncu moduna da sahip olan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Foolball oyununu sakın kaçırmayın.

Foolball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.