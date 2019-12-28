Bilardo ve futbol karışımı bir mantıkla oynanan Foot Pool: World Championship, mobil platformda spor oyunları kategorisinden ulaşabileceğiniz ve sıra dışı bir deneyim edineceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve efektlerle donatılan bu oyunda yapmanız gereken, futbolla bilardo karışımı bir mantıkla karşınıza çıkan ilginç bir platformda mücadele ederek topları deliklerden geçirmek için çaba göstermeli ve kendi takımınızı kurarak heyecan verici müsabakalara katılmalısınız.

Bilardo masasının büyültülmüş versiyonunda futbol topuyla oynayarak farklı tekniklerden yararlanarak atışlar yapmalı ve topların belirtilen deliklere girmesi için yarışmalısınız. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun bilardo mantığıyla hazırlanmış fakat futbol topuyla oynanmaktadır. Topu duvara yada farklı yerlere çarptırarak deliklerden geçmesini sağlamalı ve turnuvaları kazanarak şampiyonluğa ulaşmalısınız. Bu sayede daha güçlü bir takım kurarak yeni rakiplerinize karşı avantaj sağlayabilir ve nefes kesen maçlar yapabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Foot Pool: World Championship, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.