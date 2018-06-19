Android spor oyunları arasında yer alan Football Clash, tamamen ücretsiz olarak mobil oyun severlere sunulmuştur.

Basit grafiklerin yer aldığı oyunda oldukça hoş bir görünüm bulunmaktadır. Oyun içerisinde keyifli ve bir o kadar da rekabet dolu bir atmosfer bizleri bekliyor. Oyuncular akıllı tefon ve tabletlerinin ekranında parmaklarını sürükleyerek oyun içerisinde kontrol sağlayabilecekler.

Oldukça eğlenceli bir yapının yer aldığı oyunda tatmin edici bir düzeyde içerik yer almaktadır. 3D grafikleri ile oyuncuları büyüleyen ücretsiz spor oyununda top falso verebilecek ve dilediğimiz yere zorlu vuruşlar yapabileceğiz.

Oyun içerisinde oldukça rekabet dolu bir atmosfer yer alıyor. Rengarenk içerikleri ile oyuncuların beğenisini toplamayı başaran yapım, kısa sürede 1 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Sadece Android platformu için geliştirilen ve yayınlanan Football Clash, eğlence dolu yapısı ile oyuncuları çeşitli liglere ve kupalara götürerek sürükleyici bir maç atmosferi sunuyor. Maçlarda ortaya çıkan görsel efektlerde oyuna farklı bir hava katmakla birlikte, eğlence dozajını da artırmaktadır.