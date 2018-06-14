Football Forever, hareketli kaleye şut çekip gol bulmaya çalıştığınız bir futbol oyunu. Klasik maçlar yerine penaltı çekme, serbest vuruş gibi şut çekme odaklı basit futbol oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. Zorluk düzeyi gittikçe artan oyunda tek topla onlarca gol atmaya çalışıyorsunuz. Kaleci yok ancak gol atmak son derece zor!

Android platformunda en küçük boyutlu futbol oyunu sanırım. Hızlı maçlar, turnuvalar, lig mücadelesi, challenge gibi birçok oyun modunu bünyesinde barındıran gerçekçi futbol oyunlarının hepsini bir kenara bırakın. Sadece serbest vuruş/penaltı atışıyla gol bulmanızı isteyen Football Forever ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Oyunda ilerlemek için tek yapmanız gereken; şut çekmek. Kale boş yalnız sağ sol, yukarı aşağı farklı noktalara hareket ediyor. Buna rağmen golü bulmak bir başarı lakin fazla sevinmeyin; ilerleyen safhalarda defans oyuncuları da oyuna dahil oluyor. Savunma oyuncularını aşıp hareketli kaleye topu göndermek beceri ve sabır gerektiriyor. Bu noktada hayat çizgisi devreye giriyor. Kaçırırsanız yeniden deneme şansınız oluyor. Yalnız hayat çizginizden ne kadar kullanırsanız sıralamada o kadar geriye düşüyorsunuz.