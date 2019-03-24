Antik bir kitabın sayfalarındaki maceraları konu alan ve oyunculara eşsiz bir deneyim sunan Forgotten Books: The Enchanted Crown, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, eski bir kitabın sayfalarını çevirerek farklı görevler üstlenmek ve gizli nesneleri bularak seviye atlamaktır. Antik bir kitaptan yola çıkarak macera dolu bir serüvene atılacak ve gizemli mekanlarda gezinerek kayıp eşyaları bulacaksınız. Farklı konusu ve tasarımı ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Bölümlerde, ipuçları toplayabileceğiniz çeşitli bulmacalar ve strateji oyunları yer almaktadır. Bulmacaları çözerek kapalı kutuların ve kapıların anahtarlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca minik strateji oyunlarını başarıyla tamamlayarak yeni ipuçlarına sahip olabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Forgotten Books: The Enchanted Crown, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.