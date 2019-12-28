Onlarca farklı mekanda yüzlerce yaratığa ve canavara karşı savaşarak kendi imparatorluğunuzu kurmak için mücadele edeceğiniz Forgotten Tales RPG, mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir yapımdır.

Basit ama bir o kadarda ayrıntılı grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özellikler ve savaş aletleriyle donatılmış onlarca askeri komuta ederek rakiplerinizle birebir savaşmak ve ganimet toplayarak ordunuzdaki asker sayısını artırmaktır.

Çöllerde, uçsuz bucaksız ormanlarda, karanlık zindanlarda, kar kütlelerinin arasında ve ürkütücü mekanlarda düşman birliklerini etkisiz hale getirmek için zorlu görevler üstlenecek ve savaş haritasında gösterilen noktalara seferler düzenleyerek aksiyon dolu savaşlar yapacaksınız.

Sürükleyici özelliği ve etkileyici savaş senaryosu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Forgotten Tales RPG, ücretsiz oyunlar arasında yer alan eğlenceli bir RPG oyunu olarak öne çıkmaktadır.