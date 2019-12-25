Kalabalık canavar ordularına karşı mücadele ederek kendi savaş üssünüzü kurabileceğiniz ve ganimet savaşlarına katılarak zorlu görevler üstleneceğiniz Forgotten Tales, mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Basit ama bir o kadarda ayrıntılı grafikleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı askerlerden yaralanarak kendi ordunuzu kurmak ve işgalcileri geri püskürtmektir.

Sonsuz bir ormanda kendi savaş üslerinizi kurabilir ve canavar ordularına ve işgalcilere karşı mücadele edebilirsiniz. Savaşlardan kazandığınız ganimetleri kullanarak ordunuza yeni askeri birlikler ve çeşitli silahlar alabilirsiniz.

Oyunu internet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynayabilir ve yeni bir deneyim edinebilirsiniz.

Oyun içerisinde ok, balta, kılıç, mızrak, tokmak ve daha onlarca farklı ilkel savaş aletini kullanabilen yüzlerce askeri birlik yer almaktadır. Ayrıca size karşı mücadele edecek sayısız canavar ve yaratık karakteri bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Forgotten Tales ile sizde ordunuzu kurabilir ve canavarlarla aksiyon dolu savaşlar yapabilirsiniz.