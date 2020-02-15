Fork Fight oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

En zor hedefleme oyununu oynamaya hazır olun. Yeni seviyeleri keşfedin ve diğer araçların da seviyesini açın. Yapmanız gerekenler ise çok basit. Ortada dönen bir şekil var ve sen elindeki aracı o şeklin etrafına fırlatmalısın. Fakat iki aracın üst üste gelmemesi gerekiyor. Oldukça zorlu olan bu oyunda kendini geliştirmen için tecrübe edinmen gerekiyor. Özel çatal, bıçak, kılıç ve diğer oyun elemanlarının kilidini açmak için zorlu bölümleri geçmelisin. Usta olmak için bu işi becermen gerekiyor.

Oldukça yaratıcı olan ve renkli grafikleriyle oyunseverleri büyüleyen bu oyunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eşsiz grafik tasarımı ve animasyonlarıyla oynaması kolay ustalaşması zor. Ayrıca puanlarınızı paylaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz.

Oldukça keyifli olan bu oyunda fazlasıyla eğleneceğinize eminim. Sen de bu maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu hemen indir ve oynamaya başla.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.