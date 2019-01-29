Mobil platformun başarılı isimlerinden olan CBS Interactive, Inc. Yeni bir oyununu daha oyuncuların beğenisine sundu.

Spor oyunlarına yönelik ilgisi ile tanınan CBS Interactive, Inc. Yeni spor oyunu olan Franchise Baseball 2018’i beğenilere sundu.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilen ve oynanan Franchise Baseball 2018, görselleri ile oyunculara gerçekçi ve sürükleyici beyzbol maçları sunacak. Ülkemizde pekte popüler olmayan bir spor dalını deneyimleme bulacağımız oyunda eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda oyuncular sezonluk maçlara katılacak ve kupalar kazanabilmek için mücadele edecekler.

Çeşitli mevsim döngüsünün de yer aldığı oyunda liglere ve kupa maçlarına katılabilecek ve beyzbol konusundaki yeteneklerimizi sergileme fırsatı elde edeceğiz. 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan mobil spor oyunu kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.