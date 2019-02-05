Mobil platformun en başarılı isimlerinden birisi olan CBS Interactive İnc yeni bir oyununu daha geçtiğimiz aylarda oyuncular ile paylaştı.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Franchise Baseball ile beyzbol menajerliği yapacağız. Seçtiğimiz takımı şampiyon edebilmek için mücadele edeceğimiz oyunda gerçekçi bir oynanış yer alacak. Gelişmiş gerçek zamanlı simülasyon oyununda birbirinden farklı takımlar arasından seçimler yapacak, beyzbol oyuncuları transfer ederek takımımızı güçlendirmeye çalışacağız.

2000’den fazla gerçek beyzbol oyuncusunun yer aldığı yapımda beyzbol tarihinin en büyük ünlü isimleri de karşımıza çıkacak. Oyuncular taktikler yapabilecek ve takımlarını bu taktikler doğrultusunda geliştirebilecekler. Şampiyon olabilmek için mücadele edeceğimiz oyunda taktiksel kararlarımız hayati önem taşıyacak. İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, 4.1 gibi bir inceleme puanına sahip.

Oyun mobil spor oyunları arasında yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.