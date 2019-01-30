Mobil platformda oldukça başarılı spor oyunları ortaya koyan CBS Interactive Inc yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mobil platformda oyunculara Amerikan futbol dünyasını sunan geliştirici ekip yeni oyunu olan Franchise Football 2018’i sundu. Tamamen ücretsiz olarak mobil platformda yayınlanan ve iki farklı mobil platformda milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, mobil spor oyunları arasında yer alıyor. G

Gerçekçi içerikleri ve zengin yapısı ile mobil platformda oyuncuların ilgisini çeken yapımda Amerikan futbol maçlarına katılacağız. Gerçek futbolcuların yer aldığı oyunda takımımızı güçlendirmek için yeni oyuncular alabilecek ve maçlarda kullanabileceğiz. Oyuncular kendi kadrolarını oluşturabilecek ve maçlara o kadrolar ile katılabilecekler. Ayrıca kendi taktiklerini de maçlarda uygulayabilecekler.

Tamamen ücretsiz olan Franchise Football 2018 Google Play’de 4.4 gibi bir incelemeye sahip.

İyi oyunlar dileriz.