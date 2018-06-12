Günümüzün en popüler spor oyunları arasında yer alan hokey, Franchise Hockey 2018 ile birlikte artık Android ve İOS platformundaki yerini alıyor. Oyunculara gerçekçi bir hokey maç deneyimi sunan mobil oyunda bizleri adrenalin dolu maçlar bekliyor.

Mobil spor oyunları arasında yer alan Franchise Hockey 2018, tamamen ücretsiz indirilebilir ve oynanabilir bir mobil yapımdır. Kaliteli grafikler ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım, 10 binden fazla oyuncusu tarafından keyifle oynanmaya devam etmektedir.

Oyun içerisinde dilediğimiz takımı seçebilecek ya da takımımızı oluşturabileceğiz. Çeşitli lig ve kupaların yer aldığı oyunda, benzersiz oyuncularda bulunmaktadır. Oyun içerisindeki oyuncuların kendilerine has özellikleri bulunmaktadır. Kullanıcılar dilerlerse oyuncularını geliştirebilecek ve daha etkili bir hale getirebilecekler.

Dünyanın en iyi mobil hokey oyunu olarak nitlendirilen yapım, görsel efektleri ile oyunculara gerçekçi bir hokey deneyimi sunuyor. Çeşitli ödüllerin yer aldığı mobil yapımda, oyuncular takımlarına taktikler verebildikleri gibi yeni dizilim yöntemleri de uygulayabilirler.

Android ve İOS platformu için ücretsiz olarak yayınlanan Franchise Hockey 2018, yavaş da olsa gün geçtikçe oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor.