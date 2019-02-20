PlayStation platformunun başarılı oyunu olan Frantics ile eğlenceli zaman geçirmeye hazır olun!

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve oldukça geniş kitlelere ulaşan Frantics ücretsiz bir oyundur. Birbirinden farklı mini oyunları deneyimleyeceğimiz Frantics ile eğlenceli anlar yaşayacağız. Oyun içerisinde oynayacağımız bir hayvan seçecek ve onu yönlendireceğiz. Özelleştirme seçeneklerinin de yer aldığı yapımda hayvanımızı seçebilecek, onu özelleştirebilecek ve dilediğimiz görünüme kavuşturabileceğiz.

Kuralına göre oyunlar oynayacağımız yapımda farklı dil seçenekleri de yer alacak. Türkçe dil desteğinin de yer aldığı yapımda oyuncular renkli grafikler eşliğinde verilen birbirinden farklı görevleri yerlerine getirecekler.

Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme puanı alan yapım 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.