French Open: Tennis Games 2018, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir tenis oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Eşsiz bir atmosfere sahip olan oyunda gerçekçi bir tenis deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Gerçek tenis şampiyonasına katılmış gibi bir hisse kapılmanıza neden olan French Open: Tennis Games 2018, harika animasyonları ve gerçekçi atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Oyunda rakiplerinizi birer birer alt etmeye ve şampiyonanın kazananı olmaya çalışıyorsunuz. Tenis oynamayı seven herkesin telefonlarınızda mutlaka yer alması gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda son derece basit kontroller yer alıyor. Ultra gerçekçi animasyonlarıyla da dikkat çeken oyunda yüksek kaliteli grafikler bulunuyor. İsterseniz arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda istediğiniz an tek başınıza da mücadele edebiliyorsunuz. Dünyanın en iyi tenis oyunu olan Roland-Garos'u mobil cihazlarınıza taşımanıza yardımcı olan French Open: Tennis Games 2018 sizleri bekliyor.

French Open: Tennis Games 2018 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.