Birbirinden eğlenceli eşleştirmeler ve bulmacalar yaparak macera dolu bir yolculuğa çıkabileceğiniz Frost Journey, Android ve iOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan benzersiz bir oyundur.

Renkli grafik tasarımı ve eğlenceli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı renklere ve şekillere sahip objeleri uygun şekillerde bir araya getirmek ve blokları yok ederek puan toplamaktır. En az 3 aynı renk ve şekildeki eşleştirme bloğunu yan yana veya alt alta getirerek bulmacaları tamamlayabilirsiniz. Eşleştirme bloklarını yok ederek ihtiyacınız olan puanlara ulaşabilir ve farklı karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici bulmacaları ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda elma, yıldız, gülen yüz ve çeşitli nesnelerden oluşan onlarca farklı eşleştirme küpü bulunmaktadır. Bu küpleri bir araya getirerek çeşitli karakterlerin buzlarını çözebilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve macera oyunları arasında kendisine yer bulan Frost Journey, stres giderci kaliteli bir oyundur.