Fruit Clinic, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Eğlenceli ve sürükleyici konseptiyle dikkat çeken bir oyun olan Fruit Clinic oyununda meyveleri iyileştiriyorsunuz. Farklı mekaniklerin ve renkli görsellerin yer aldığı oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Meyveleri iyileştirmek için farklı mini oyunları içerisinde barındıran Fruit Clinic oyununda eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz.

Simülasyon oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Fruit Clinic oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.