Fruit Master, mobil platformda en çok indirilip oynanan meyve kesme oyunu Fruit Ninja’ya benzer oynanış sunuyor. Ketchapp’ın olmasıyla Android platformda öne çıkan oyunda zamanlamanızın mükemmel olması gerekiyor. Reflekslerden ziyade sabrı sınayan oyun, tam zaman geçirmelik.

Boş zamanlarda, toplu taşımada, durakta, arkadaşınızı beklerken telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz hızlı oyunlardan Fruit Master. Minimalist stil mükemmel grafikler sunan arcade oyunda bıçak, shuriken ve diğer keskin alet veya silahlarla meyveleri parçalarına ayırıyorsunuz. Belli hızda dönen, yönleri beklemediğiniz anda değişen meyveleri tek atışta kesmelisiniz. Iskalarsanız ikinci bir şans verilmiyor. Kokteyl yapacak kadar meyve toplamayı başarırsanız sonraki bölüme geçiyorsunuz. Bu arada meyveleri kesmek için hiç yorulmuyorsunuz. Ekranın herhangi bir noktasına dokunmanız yeterli.