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Fun Fishing:My Pet 1.1.3 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Fun Fishing:My Pet - Android İçin Klasik Oyunudur

Fun Fishing:My Pet

1.1.3
Android
Fun Fishing:My Pet
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Balık tutmaya çalışacağız.

Mobil platformda klasik oyun olarak oyunculara sunulan Fun Fishing:My Pet tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.

Balık tutma oyunları arasında oldukça popüler olan ve oyuncular tarafından ilgiyle oynanan yapımda birbirinden farklı gemiler kullanacak ve bu gemiler ile denizlerde yol alacağız. Tamamen ücretsiz olan yapımda oyuncular farklı balık türlerini avlamaya çalışacak ve bunun için çaba gösterecekler. Farklı yemlerin ve içeriklerin yer aldığı oyunda amacımız iyi bir balıkçı olmak olacak.

Oldukça sade içeriklere sahip olan oyun basit arayüzleri ve renkli teması ile oyuncuların beğenisini kazanıyor. Google Play’de oyuncular tarafından 4.5 olarak değerlendirilen yapım iki farklı mobil platformda oynanıyor. 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım,  ülkemiz oyuncular tarafından da oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.

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