Oyuncuları uzayın derinliklerine götürecek olan Fun Flight mobil platformda arcade oyunları arasında yer alıyor.

Leo Wei Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Fun Flight renkli atmosferi ile oyuncuları keyifli bir uzay yolcuğuna çıkaracak.

Kolay kontroller eşliğinde oynanacak olan yapımda oyuncular tek bir parmak hareketi ile uçaklarını kontrol edebilecek, oyun içerisinde yönlendirebilecekler.

İnsanoğlunun hayatta kalma serüvenine tanıklık edecek olan oyuncular galaksilerin ötesinde çeşitli oyun modlarını deneyimleyerek görevleri başarmaya çalışacaklar.

Hayatta kalabilmek için birbirinden güçlü silahlar ile kendilerini koruyacak olan oyuncular komik becerilere sahip çeşitli canavarlar ile de karşı karşıya gelecekler.

Oldukça hoş efektler ile oyunculara az da olsa aksiyon yüklü bir oynanış sunacak olan Fun Flight günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.