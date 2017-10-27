Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen FunFair Coin Pusher mobil oyunu, hediye kazanmaktan hoşlanan ve şansına güvenen oyuncuların tercihi olacak eğlenceli bir mobil oyundur.

Eğer eğlence parklarında ve kumarhanelerin tümünde görülen jackpot makineleri dikkatinizi cezp ediyorsa FunFair Coin Pusher mobil oyunu tam size göre. Zira oyunda hediyeler ve altınlar adeta havada uçuşuyor. Tam bir hediye karambolünün yaşandığı oyunda eğlencenin dibine vuracaksınız.

FunFair Coin Pusher mobil oyunu sunduğu günlük bonuslar ve 400’den fazla ödül çeşidiyle bileğine güvenen kullanıcıları bekliyor. Günlük hayatta bunaldığınız anlarda ve bekleme sürelerinde yüzünüze tebessüm ettirecek bir oyun olan FunFair Coin Pusher, Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir.