Fury Survivor: Pixel Z

Dikkat edin, Z-Virus sızdırılmış! Birkaç gün içinde, insanlığın büyük bir kısmı virüs kaptı. Geriye kalan tek şey sayısız beden ve dolaşan zombiler. Ancak Kıyamet Günü'nde yetiştirilen kahraman, görevinizi gerçekleştirmek için öfkeli bir kurtulan oldunuz. Maceraya başlayın.

Eşiniz ve kızınız kıyamette kayboldu. Onları bulmak için farklı alanlarda seyahat etmeli ve yol boyunca zombileri silmelisiniz. Yol çok karışık. Sadece cesur ol savaşçı. Öldür ya da öl, başka seçeneğin yok! Enfekte olmuş zombiler her yerdeler ve acımasız bir katil olmalısınız. Teçhizatını ve silahlarını taşı, yükselen adrenalinle katliam şöleninin tadını çıkar.

Sıçrayan kan ve zombi beyninin patlaması senin kupaların olacak. Hepsini öldürmek ve zombi kıyametinde maceranıza başlamak için hemen indirin!