Uzay boşluğunda ilerleyerek karşınıza çıkan her şeyi bombalayabileceğiniz ve bölgeyi düşmanlardan arındırarak görevleri tamamlayabileceğiniz Galaxy Wars - Space Shooter, mobil platformda Android işletim sitemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı silahlarla ve roket atarlarla donatılmış dev bir uzay gemisini kontrol ederek düşmanlarınızı etkisiz hale getirmek ve görevleri tamamlayarak belirtilen bölgeyi temizlemektir. Karşınıza çıkan objeleri vurdukça puan toplayabilir ve savaş malzemelerinin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca uzay aracınızı geliştirebilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

3 farklı zorluk derecesinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilirsiniz. Farklı özelliklere sahip onlarca uzay gemisini kullanabilir ve uzaydaki tüm yaratıkları öldürebilirsiniz. Aksiyon oyunları arasında yer alan ve binlerce oyuncu tarafından oynanan Galaxy Wars - Space Shooter ile sizlerde eğlenceli anlar geçirebilir ve farklı bir deneyim kazanabilirsiniz.