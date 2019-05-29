Gunship Battle, Warship Battle gibi oyunlar ile ünlenen Joycity Corp şu sıralar Game of Dice ile oyuncuların beğenisini kazanıyor.

Mobil masa oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Game of Dice bir nevi kart oyunu olarak ifade ediliyor. 150’den fazla kartın yer aldığı yapımda oyuncular çeşitli stratejiler oluşturabilecek ve oyun içerisinde kullanabilecekler. Titizlikle hazırlanmış olan grafik açıları eşliğinde hamleler yapacağımız mobil masa oyununda Monopoly tarzında bir oynanış yer alıyor.

Oyuncular platform üzerinde ilerleyecek ve iflas etmemek için doğru hamleler yapmaya çalışacaklar. Aksiyon ve gerilimden uzak olan yapımda oyuncular eğlenceli içerikler ile karşılaşacaklar. Eğlenceli onlarca farklı müziğin yer aldığı yapımda gerçek zamanlı olarak eşleşecek ve çeşitli modları deneyimleyebileceğiz.