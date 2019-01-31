Garfield Rush, çizgi - animasyon film tadında hazırlanmış sonsuz koşu oyunu. Sevimli mi sevimli, asla doymayan kedimiz Garfield, arkadaşlarıyla birlikte sokaklara düşüyor. Lazanyasını yiyeceği anda elinden kapıp kaçan kedi Harry’i bulmasında onlara yardımcı oluyoruz.

Çizgi filmlerde, animasyon filmlerde, karikatürlerde gördüğümüz obur kedi Garfield’ın yer aldığı mobil oyunlardan biri. Garfield Rush adıyla Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyun, sonsuz koşu türünde. Garfield dışında onun yanından hiç ayrılmayan akıllı köpek Odie, kendisini dünyanın en şirin kediciği gören Nermal’in yer aldığı oyunda koşuşturmaca Garfield’ın sokak ortasında lazanyasını yerken başlıyor. Bir başka kedi olan Harry, Garfield’ın hayatta en sevdiği şey olan lazanyasını almayı başarsa da korkuyor, panikle lazanyayı yola fırlatıp koşarak uzaklaşıyor lakin Garfield, peşine düşüyor. Bu noktada biz devreye giriyoruz. Ufak dokunuşlarla sokaklarda önüne çıkan engelleri geçmesine yardımcı oluyoruz. Yol boyunca karşımıza Harry’i yakalayabilmemiz için birçok güçlendirici çıkıyor. Sevimli kedimiz ve arkadaşları aralarda lazanya, makarna, pizza, sosisli sandviç, hot dog, kızarmış tavuk, burrito ve diğer lezzetli yiyecekleri mideye indirmeyi de ihmal etmiyor.