GBWhatsapp (APK), SMS’in yerini alan iletişim uygulaması WhatsApp’ın sunmadığı özellikleri sunan ücretsiz bir uygulama. Aynı telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanma, son görülme tarihini kapama, toplu mesaj silme, video süresi uzatma, mesaj kilitleme, mavi tik gizleme, yazıyor yazısını kapama gibi resmi WhatsApp uygulamasında görmek istediğimiz tüm özelliklere sahip. İndirmesi ücretsiz, giriş yapmadan da kullanabiliyorsunuz.

Android tarafında resmi WhatsApp uygulamasına ek özellikler kazandıran üçüncü parti onlarca uygulama var. YoWhatsapp, Whatsapp Plus, OGWhatsapp ve daha birçok WhatsApp’ın modlanmış sürümü olan anlık mesajlaşma uygulamalarının sahip olduğu tüm özelliklere, daha da fazlasına sahip olan GBWhatsapp, eski Android telefonlarda da çalışacak şekilde tasarlanmış. GBWhatsapp APK dosyasını indirerek telefonunuzda kullanabiliyorsunuz.

5 milyonun üzerinde kullanıcının tercih ettiği WhatsApp alternatifi GBWhatsapp’ın öne çıkan özellikleri:

GBWhatsApp özellikleri

WhatsApp mesaj zamanlama

WhatsApp durum gizleme/gizlilik ayarları

WhatsApp video süresi uzatma (50 MB’a kadar)

WhatsApp resim (fotoğraf) gönderme (Tek seferde 90 resme kadar)

WhatsApp sohbet kilitleme

WhatsApp mavi tik gizleme

WhatsApp yazıyor yazısı kaldırma

WhatsApp tek telefonda iki hesap

GBWhatsApp indir

GBWhatsApp indir işlemini yapabilmek için ilk olarak hemen sayfanın sol tarafında yer alan indir tuşuna basmanız gerekiyor. Bu butona bastıktan sonra kurulum dosyasının indirildiğini göreceksiniz. İndirme işlemi bittikten sonra dosyayı telefonunuza atmanız gerekiyor. Halihazırda telefonunuzla sitemize giriş yaptıysanız, inen dosyaya tıklamanız kurulumu başlatmak için yeterli olacaktır.

Telefonunuzun ekranında, harici kaynaklardan kurulum yapılamayacağı uyarısını görürseniz, bunu ayarlardan değiştirmeniz gerekiyor. Uyarıda çıkan ayarlar sekmesine tıklamanızla birlikte, yükleme işlemini aktif edebilirsiniz.

Ayarlarda yaptığınız değişiklikten sonra tekrar indirdiğiniz dosyayı bulmalı ve kurmak için üzerine tıklamalısınız. Bir süre sonra programın kurulduğunu ve kullanıma hazır olduğunu göreceksiniz.

Kurulum işleminin ardından yapmanız gerekenler ise WhatsApp kurarken yaptıklarınızla aynı. Telefon numaranızı ve buna benzer diğer detayları giriyorsunuz, GBWhatsApp'ı kullanmaya başlıyorsunuz.