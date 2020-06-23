Birbirinden farklı onlarca seviyeye sahip bulmaca oyunu oynamak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise Gem Hunters isimli oynaması ücretsiz oyunu sizlere öneririz.

Oldukça eğlenceli yapısı ile günümüzde iki farklı platformda oynanabilen başarılı yapım oyuncularına sunduğu onlarca farklı bulmaca ile hem bilgilerini ölçüyor hem de yeni bilgiler öğretiyor.

Armor Games tarafından geliştirilen yapım mobil rol oyunları arasında yer alırken oyuncular yapım içerisinde karşılarına çıkan bulmacaları çözüme kavuşturacak ve tehlikelerle yüzleşmeye çalışacaklar.

Oyuncular bulmacaları çözdükleri taktirde sorunları ve engelleri ortadan kaldırabilecekler. Oldukça basit grafiklere de ev sahipliği yapan yapım herhangi bir internet bağlantısına da ihtiyaç duymuyor.

Hem basit hem de bir o kadar zorlu içeriklere sahip olan oyun da ilerlemeye dayalı bir yapı yer alıyor.