İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanan Ghost Town Adventures: Mystery Riddles Game mobil macera oyunları arasında yer alıyor.

Oldukça sağlam grafik açılarına sahip olan yapımda büyüleyici bir hikaye yer alıyor. Tehlikeli düşmanlarla dolu bir atmosferde bize verilen görevleri yapacağımız oyunda gizli nesneleri de bulmaya çalışacağız. Nefes kesici sahnelerin yer aldığı yapımda gerilim dolu anlar da bizleri bekliyor olacak. Çeşitli ana ve yan görevler ile desteklenen yapımda oyuncular hazineleri bulmaya çalışırken çeşitli tehlikeler ile de karşı karşıya gelecekler. İki farklı mobil platformda ücretsiz yayınlanması ile kısa sürede milyonlara ulaşan yapım, günümüzde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır.

Google Play’de oyuncular Ghost Town Adventures: Mystery Riddles Game’i 4.4 gibi bir inceleme skor puanı ile değerlendirdiler.