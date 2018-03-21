Giants War, GAMEVIL’ın hızlı tempolu oynanış sunan fantastik rol yapma oyunu. Diğer rpg oyunların aksine kötü karakterlerin yerine geçip savaşabiliyoruz. Kolay kontrollere sahip olmasıyla telefonda da tablette de aynı, keyifli oynanışı veriyor. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Android telefonunuzda canavarların savaşı üzerine kurulu fantastik oyunlara yer veriyorsanız Giants War’u kesinlikle oynamalısınız. Tüm kötü karakterleri bir araya toplayan oyunda seçilmiş kahramanlardan oluşan bir takım kurup destansı boss savaşlarına giriyor, savaştıkça daha fazla toprağa sahip oluyor ve bulunduğumuz yeri geliştiriyoruz.

Eğitip güçlendirebildiğimiz kahramanlarımızla girdiğimiz savaşlar süreli. 1 dakika 30 saniye süren savaşlarda üç kahraman kontrol ediyoruz ancak hepsini aynı anda kullanma lüksüne sahip değiliz. Seçim yapıp aksiyona giriyoruz. Mücadeleyi otomatiğe alma şansına sahibiz. Savaşı kazandığımızda tüm karakterlerimize XP ekleniyor. Bunlar sayesinde karakterlerimizin yeteneklerini geliştirebiliyor, evrimleştirebiliyor, yeni ekipmanlar alabiliyoruz.