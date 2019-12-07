Zombi virüsü dünyayı ele geçirdi ve sadece kızlar virüse karşı bağışıklık sistemine sahip. Silah satın alın ve otomatik ekipman düğmesine dokunun. Silahları en uygun karakterlere takarak savaşa hazırla. Karakterler ayrıca savaş gücüne göre sıralanabilir. Benzersiz bir savaş deneyimi için kendi güvertene gel.

Girl's War Z seni zombie kıyametinin tüyler ürperten dünyasının içine atacak. Hayatta kalabilmek için elinden ne geliyorsa yap, mümkün olduğunca hızlı hareket et ve kendini korumak için her şeyi yap. Ölüler canlanmaya başladığında koşmaya başla. Ölüler yaşama geri dönüyor. Açlıktan gözleri dönmüş canavarlar, birbirinin peşi sıra gelen sürülere karşı hayatta kalmak için nişan becerilerini keskinleştirme zamanı geldi.

Zombi kıyametine elin boş gitmek istemezsin! Tabanca, makineli tüfek, arbalet, dürbünlü tüfek dahil çeşitli silahların kilidini aç ve onları yükselt! Kıyamette gerçekten hayatta kalacak birinin en iyi cephaneni oluştur.