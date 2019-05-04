Farklı özel güçlere ve silahlara sahip onlarca savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek düşmana karşı mücadele edeceğiniz ve ganimet toplayarak karakterlerinizi geliştirebileceğiniz Glory Sword, mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan aksiyon dolu bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve eşsiz karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kılıç şövalyelerini yöneterek düşmanlarınızı yok etmek ve savaş haritası üzerinde ilerleyerek yeni yerler fethetmektir. Görev bölgelerinde yer alan farklı düşman karakterleri ile bire bir savaşarak kendinizi kıyasıya bir rekabetin içinde bulacak ve aksiyon dolu anlar geçireceksiniz. Her karakterin farklı özellikleri ve kendilerine has kılıçları vardır. Ganimet topladıkça yeni karakterlerin ve kılıçların kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eşsiz savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı kadın ve erkek kılıç şövalyesi yer almaktadır. Ayrıca birbirinden güzel sayısız kılıç bulunmaktadır. Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda hizmet veren Glory Sword’a ücretsiz olarak ulaşabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.